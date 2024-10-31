«Ты не можешь быть лучше всех»: Алексей Гоман высказался про звездную болезнь

Артист прошел через многое в своей карьере, чтобы прийти к таким убеждениям.

Каждый человек в своей жизни проходит через звездную болезнь. Об этом рассказал певец Алексей Гоман корреспонденту 5-tv.ru в ходе фестиваля «Имена России» в Государственном Кремлевском Дворце.

«Здесь не то, что звездная болезнь. Просто в какой-то момент любого ребенка можно захваливать, говорить, какой он классный и невероятный, что он лучше всех. В какой-то момент ребенок в это поверит», — говорит Гоман.

Артист добавил, что для своих родителей их ребенок всегда будет лучше всех, но другие могут с этим не согласиться. Поэтому каждый человек в своей жизни проходит через «звездную болезнь».

Позже человек начинает понимать, что он не может быть самым лучшим, говорит певец. При этом каждому важно осознать, что он такой, какой есть, и этого уже достаточно.

«Когда ты со временем понимаешь, что ты не можешь быть лучше всех, но ты можешь быть сам по себе, индивидуальным, и это может привлечь других людей – тогда ты успокаиваешься», — заключил певец.

Такой мудрый подход к проблеме звездной болезни у артиста формировался годами, и теперь, похоже певец стал относиться проще к своим успехам и неудачам в карьере.

После триумфа и двух десятков лет забвения победитель шоу «Народный артист» Гоман в начале этого года этого вновь заставил говорить о себе сенсационным появлением в телепрограмме на федеральном канале, где угодил в скандал.

В откровенном интервью перед первым выступлением Гоман тогда признался, что жизнь успела потрепать его не на шутку: за время отсутствия Алексей успел развестись, неоднократно предпринимал попытки вернуться в большой шоу-бизнес, но успеха так и не достиг. Планировалось, что появление в песенном конкурсе станет отличным способом напомнить о себе. Однако все прошло не так, как ему хотелось бы.

Палки в колеса артисту вставил музыкальный критик Сергей Соседов. Сначала журналист и телеведущий в пух и прах раскритиковал несколько выступлений певца, а в конце и вовсе занизил оценки настолько, что Гоман вынужден был покинуть проект по итогам голосования.

Очная ставка между двумя непримиримыми претендентами состоялась в эфире новогоднего выпуска. Выступление Гомана в дуэте с певицей Ольгой Зарубиной Соседов раскритиковал в пух и прах, заявив, что у певца нет таланта. Гоман за словом в карман не полез и резко заявил, что мнение Соседова его вообще не волнует. В ответ на это критик заявил, что у певца нет никакой внутренней культуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что думает Татьяна Буланова по поводу звездной болезни. Ощущение ложной значимости не делает артистов счастливыми, уверена певица.