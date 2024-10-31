Власти впервые с начала эскалации возобновили данную практику.

Западные страны поиграли в Украину, сломали и бросили ее. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение Швейцарии вернуть практику по высылке обратно на родину украинцев, которые совершили преступления на территории страны.

«Поигрались в Украину, сломали и бросили. Несите новую молодую демократию. На растерзание золотого миллиарда», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что власти Швейцарии впервые с начала боевых действий в Незалежной возобновили практику по высылке обратно на родину граждан Украины, совершивших преступные действия на территории государства.

В материале газеты Neue Zürcher Zeitung отмечалось, что три человека были высланы на Украину специальным рейсом. Предположительно, высадка осуществлялась через Польшу, откуда украинцев должны были доставить на родину наземным транспортом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МИД РФ обвинили Британию в поставках оружия Украине через Черное море.