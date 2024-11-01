Хорошая пара: Рианна планирует найти девушку для Эминема

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 26 0

Певица Рианна хочет найти девушку рэперу Эминему

Хорошая пара: Рианна планирует найти девушку для Эминема

Фото: www.globallookpress.com/ Daniel DeSlover

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Певица настроена решительно в реализации своего плана.

Певица Рианна решила найти девушку своему давнему другу рэперу Эминему. Об этом в беседе с порталом InTouchWeekly сообщил инсайдер.

Он отметил, что было время, когда Рианна и Эминем не состояли в хороших отношениях, но спустя время рэперу удалось уговорить певицу простить его. Теперь они оставили все обиды в прошлом и снова стали близкими друзьями.

«Рианна, как и многие люди в его жизни, не может понять, почему он до сих пор не женат, и она решила взять на себя миссию найти ему девушку. Она знает его достаточно хорошо, чтобы понять, какая женщина была бы для него хорошей парой», — отметил инсайдер.

По его информации, Эминем уже много лет ведет холостяцкую жизнь и не планирует от нее отказываться. Однако Рианна не намерена останавливаться и уверяет, что если Эминем не предпримет какие-то шаги в сторону построения личных отношений, то мимо него пройдет вся жизнь.

«Проблема в том, чтобы убедить Эминема согласиться, потому что он все еще очень закрыт для этой идеи. Он утверждает, что счастлив сам по себе и не хочет иметь дело с драмой, связанной со свиданиями, но Рианна не принимает отказа», — рассказал инсайдер.

Ранее 5-tv.ru писал, что единственная дочь Эминема готовится стать мамой.

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Хорошая пара: Рианна планирует найти девушку для Эминема

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