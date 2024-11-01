Расчет «Акации» поразил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

В ходе удара была уничтожена техника неприятеля.

Военнослужащие расчета 152-милимметровой установки 2С3 «Акация» уничтожили опорный пункт ВСУ с замаскированным орудием на красноармейском направлении СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Вместе с техникой и пехотой противника, был уничтожен полевой склад.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.