Расчет «Акации» поразил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 31 0

Опубликовано видео, как расчет «Акации» поразил опорный пункт ВСУ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

В ходе удара была уничтожена техника неприятеля.

Военнослужащие расчета 152-милимметровой установки 2С3 «Акация» уничтожили опорный пункт ВСУ с замаскированным орудием на красноармейском направлении СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Вместе с техникой и пехотой противника, был уничтожен полевой склад.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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