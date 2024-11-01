«Уже не товарищи, а семья»: спецназ ВС РФ слаженно выдавливает противника из ДНР

Бойцов этого подразделения ставят туда, где необходима тонкая работа. 24-я бригада спецназа выполняет наиболее сложные задачи на разных участках фронта в ДНР. Успех военнослужащих зависит не только от технического обеспечения и вооружения, но и от слаженного взаимодействия между собой. С подробностями — корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Они скрывают свои лица, но не скромны в бою с врагом. 24-я бригада спецназа, сформированная еще в Советском Союзе, прошла горнило войн с бандформированиями и террористами не только в России, но и на Ближнем востоке, а теперь отважно бьется в Донбассе. За что удостоена от Президента сначала почетного наименования — гвардейская, а потом и Ордена Жукова.

Прибыв в это легендарное подразделение ночью, мы, даже в такой поздний час, застали их за тренировкой. Тактические учения в условиях кромешной тьмы. Перемещения группами, деление на двойки, стрелковый бой.

Этот спецназ не только технически хорошо оснащен, а каждый боец имеет высокую боевую и физическую подготовку, они еще и устойчивы психологически. Ведь самое сложное — это преодолеть себя.

«Здесь мы работаем не каждый сам на себя, а на подразделение. За спиной стоят товарищи, ради которых стоит рискнуть. И чтобы переломить себя, нужно понять, что эти товарищи не просто люди, а твоя новая семья», — поясняет командир группы 24-й гвардейской бригады спецназа с позывным «Агат».

Да, они не роботы. Их тоже могут захлестнуть эмоции. Первый бой — это всегда страшно. Но они тем и сильны, что сообща умеют побеждать в любых критических ситуациях.

«Начал работать пулемет, тут же АГС, по нам. И весь героизм ушел на нет. И в этот момент парень, который гораздо младше меня, встал и наблюдал — откуда работает, что работает, где. Своим примером показал, как надо. И дальше я уже продолжил нормально работать», — вспоминает боец бригады с позывным «Анубис».

Чтобы свести потери к нулю бригада развивает направление беспилотной авиации. И даже сами создают дроны. Местный «Кулибин» с позывным «Механик» уверяет нас, что будущее не за беспилотниками на оптоволокне, а за искусственным интеллектом БПЛА.

«То, что там участие человек не принимает. Он доводит до определенной точки и дальше тот делает свои функции. Одноплатники, дешевый дрон, который сам уже определяет. Единственное, осталось решить момент, чтобы этот дрон умел определять „свой — чужой“, иначе будет плохо и на той, и на нашей стороне. Даже танки уже появляются, пытаются построить на удаленном управлении», — рассказывает боец бригады с позывным «Механик».

А пока сражаться с врагом приходится лицом к лицу, обеспечивая продвижение российской армии вперед и приближая нашу долгожданную Победу.