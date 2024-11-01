Первый в СССР Дворец бракосочетания открылся 65 лет назад

Десять тысяч свадеб в год, звездные молодожены и богатая история! 65 лет назад в Ленинграде открылся первый в Советском Союзе Дворец бракосочетания.

Церемонии в особняке на Английской набережной положили начало целому ряду традиций. Например, именно здесь состоялась первая торжественная регистрация новорожденных. Здесь же впервые в СССР отметили юбилей золотой свадьбы. И тут же был заключен первый брак с иностранным гражданином. С подробностями — корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Слезы на глазах и трепет в душе. Здесь, в большом зале дворца бракосочетаний, родилась семья Леонида и Валентины Тимошенко. В этом году супруги отмечают 52 года совместной жизни.

«Сюда заходим — я кольца потерял. У меня такой вид был перепуганный — я раз и нашел — они, оказывается, в кармане лежат. Я такой улыбаюсь. Жена говорит: „Что-то ты разулыбался“. Я говорю: „Кольца нашел», — вспоминает Леонид Тимошенко, житель Санкт-Петербурга.

В первой половине XX века процедура бракосочетания ничем особенным не отличалась. Типовой стол, два стула для новобрачных, бюст Ленина в красном углу и обязательный участник регистрации — народный депутат.

70 лет назад свадьбы, конечно, были? но без помпезности, жених с невестой просто расписывались в документах. Все изменилось после открытия дворца, украшенного лепниной и золотом. Здесь зародилась новая традиция торжественной регистрации брака.

Именно в этих стенах новобрачные первыми в СССР услышали марш Мендельсона. Женихи научились носить невест на руках, а хлопушки, цветы и шампанское превратились в неотъемлемые атрибуты.

«Традиции старые дореволюционные искоренялись или они в каком-то смысле изжили себя, выросло новое поколение. Эта, как мы говорим, новая традиция имела такую безумную популярность, что все начало меняться», — объясняет Людмила Валейко, главный специалист отдела регистрации актов гражданского состояния о браке Дворца бракосочетаний № 1.

Здесь случались разные торжества — и пышные, и скромные. Расписывались и Пугачева с Киркоровым, и тысячи куда менее известных пар. Сегодня новобрачные не всегда соблюдают дресс-код, хорошо если есть сочетание белого с черным.

«Я себя чувствую прям принцессой во дворце, здесь интерьер такой выдержанный и, в то же время, роскошный. Остальные ЗАГСы — там плитка, штукатурка и все», — рассказывают София и Илья Канавины.

В 1920-е годы XVIII века здесь находился двухэтажный типовой дом из камня. Через почти 150 лет его выкупил и перестроил один из богатейших людей того времени — предприниматель и строитель железных дорог Павел фон Дервиз.

«Гербы рода фон Дервиц в советские годы ушли из этого особняка, но достаточно легко современными материалами сегодня можно восстановить эту замечательную ленту, сердце и звезду», — рассказывает Александр Кречмер, историк архитектуры.

Особняк барона построен во флорентийском стиле, мраморные скульптуры внутри и у входа, витражи с видом на Неву. Больше века назад здесь проходила выставка работ Карла Фаберже. Ее посетил сам Николай II со всей царской семьей.

«Это световой колодец. Свет от фонаря через отверстия в полу проходит в нижний вестибюль — просто посмотрите, какая красивая мраморная розетка», — отмечает Кречмер.

Дворец на Английской набережной по-прежнему номер один: как по названию, так и по рейтингу популярности — десять тысяч свадеб в год. А всего в этих стенах расписались больше полумиллиона пар. И совсем скоро подходы к ЗАГСу будут выглядеть вот так — люди до сих пор обожают красивые даты. В следующем году сотрудники ЗАГСа ожидают наплыва женихов и невест каждое 25 число месяца. Хотя, как свидетельствует статистика, на семейное счастье цифры не влияют.