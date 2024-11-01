Число погибших при обрушении козырька в Сербии возросло до 14 человек

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 19 0

Президент Александр Вучич поручил Высшей прокуратуре найти виновных в ЧП и привести их к уголовной ответственности.

Число погибших при обрушении козырька в Сербии возросло до 14 человек

Фото: Reuters/Зорана Йевтич

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Число погибших при обрушении козырька на железнодорожном вокзале в сербском городе Нови-Сад возросло до 14 человек. Об этом в ходе обращения к нации заявил президент страны Александр Вучич.

«По последней информации погибли 14 человек, из них пять мы еще не смогли идентифицировать. Восемь человек — граждане Сербии, один — Северной Македонии», — цитирует заявление главы государства РИА Новости.

Вучич добавил, что не установлена также личность погибшей девочки 6-7 лет. Президент Сербии выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и подчеркнул, что дал поручение прокуратуре найти виновных в происшествии.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, момент падения многотонной конструкции на сидящих на скамейках людей зафиксировали камеры уличного наблюдения. Известно, что вокзал в последнее время ремонтировался.

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