Дерзкая «Мартина»: коммунальщики Петербурга работают в усиленном режиме

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Коммунальщики Петербурга работают в усиленном режиме после прихода циклона

Фото, видео: 5-tv.ru

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На шиномонтаж выстроились гигантские очереди. Во многих автоцентрах записи на ближайшие дни уже нет.

Коммунальщики Петербурга работают в усиленном режиме. Все из-за штормового циклона «Мартина». Он принес в город похолодание и дождь со снегом. В Ленобласти сегодня метель и ухудшение видимости. Для борьбы с гололедом дороги посыпают солью и песком. На шиномонтаж выстроились гигантские очереди. Во многих автоцентрах записи на ближайшие дни уже нет.

Накрыла «Мартина» и Москву. Только вместо снега в столице сильный дождь. Некоторые улицы затопило, машины буквально плывут. Синоптики не исключают — начало ноября в городе может стать самым мокрым за всю историю метеонаблюдений. На следующей неделе дожди перейдут в снег. Температура приблизится к нулю, на дорогах может образоваться гололедица.

В Саратове штормовой ветер валит деревья. В центре города огромная ветка упала на девочку. Ребенка увезли в больницу. Несчастным случаем заинтересовался Следственный комитет.

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