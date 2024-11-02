В России вырастет размер начислений по больничному

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К 2026 году максимальная выпала достигнет 6,8 тысячи рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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В России в ближайшие годы в полтора раза вырастет максимальный размер выплаты по больничному. Как сообщили «Известиям» в Минтруде, в этом году за один день на больничном могут начислить до четырех тысяч рублей, в следующем году сумма вырастет до 5,7 тысячи рублей, а к 2026 году — достигнет 6, 8 тысячи рублей.

Это связано с постепенным повышением зарплат в стране. Но на такие выплаты по больничному могут рассчитывать далеко не все, а только работники с доходами более 200 тысяч рублей в месяц и стажем от восьми лет.

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