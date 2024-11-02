Около 500 человек могли погибнуть в Испании из-за сильных наводнений

В Испании стремительно растет число жертв наводнения. По официальным данным, их уже 211, еще порядка 250 человек пропали без вести. Тела погибших уже просто негде размещать — в Валенсии создают «мобильные морги». На правительство страны обрушился шквал критики за то, что помощь пострадавшим оказывается слишком медленно. Знаменитый испанский актер Антонио Бандерас в соцсетях прямо спросил, куда уходят налоги, если люди сами выходят на улицы, чтобы помочь пострадавшим. О ситуации рассказывает корреспондент «Известий» Михаил Блохин.

Этот тоннель на одной из автострад во время потопа стал ловушкой для сотен машин. Мощным течением с городских улиц сюда затягивало и обломки зданий, и фонарные столбы, и мусор. Родственники тех, кто в тот момент был в машинах, уже не ждут новостей от спасателей, идут на поиски сами.

«Я ищу свою дочь. Я знаю, где она, но добраться туда невозможно. Невозможно, но мы надеемся ее найти», — рассказала местная жительница Мария.

Искореженные авто — на каждом шагу. Обратите внимание и только представьте, какой силы были потоки воды, что они были способны забросить буквально один автомобиль на другой. Уберечь машины от стихии было невозможно.

Еще одно кладбище автомобилей расположилось вдоль трассы из Валенсии в область. По всей видимости, эти машины намыло с расположенной неподалеку парковки, там до сих пор тоже груды машин.

Тысячи людей в машинах по пути с работы, тысячи — в своих домах. Так жители Валенсии встречали крупнейшее стихийное бедствие в новейшей истории Испании, когда всего за восемь часов выпала годовая норма осадков.

«На следующий день после наводнения уровень воды начал снижаться, но мы не смогли выйти. Мы остались взаперти, двери были завалены. Хорошо, что мы смогли подняться наверх», — рассказала местная жительница.

Никто так и не понял, почему ни власти, ни экстренные службы не предупредили население заранее. Массовая рассылка оповещений о ЧС началась только вечером вторника, когда стихия уже обрушилась на восточные регионы и сметала все на своем пути.

Вот так выглядит каждая вторая улица в окрестностях Валенсии. Эту бетонную стену разрушили в считанные секунды потоки воды, а этот гранитный камень принесло сюда, когда вода размыла городскую стену.

По предварительным оценкам, ущерб от наводнения может достигнуть 50 миллионов евро. Власти Валенсии объявили: выделят минимум 6000 евро на пострадавшего. Такова цена помощи тем, кто за вечер лишился всего.

«Мы чувствуем себя брошенными, есть много людей, которым нужна помощь. Это не только мой дом, это все дома, и мы выбрасываем мебель, мы выбрасываем все», — дополнила местная жительница.

Отсутствие света, нехватка питьевой воды, продуктов, медикаментов — то, с чем столкнулись десятки городов и поселков. В некоторые районы гуманитарную помощь приходится доставлять вертолетами — дороги, в том числе железные, размыло. Люди обессилены. К поискам пропавших без вести, а их уже больше двух тысяч, подключают все больше военных.

«Сегодня в провинцию Валенсия прибудут дополнительные 4000 военнослужащих, и в первые часы утра — оставшаяся тысяча. Всего — 5000. Это самое крупное размещение военных в нашей стране в мирное время», — уточнил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Тем временем на востоке страны, где пострадавших больше всего, уже развернули дополнительный морг. По прогнозам спасателей, список погибших увеличится до 500.

Чтобы запитать собственные генераторы, люди вскрывают брошенные во время наводнения авто и сливают бензин. Опустошают и торговые центры. Остановить волну мародерства пока не удалось.