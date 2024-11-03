Кто может — бежит. Это дешевле, чем откупиться, но гораздо опаснее.

«Фронт уже посыпался», в сердцах признался на неделе украинский генерал Марченко, человек Порошенко, бывшего президента Украины, друг Залужного, бывшего главкома ВСУ. Он и сам, впрочем, бывший — сейчас ничем не командует, так что может сгущать краски, выставить в худшем свете нынешнее киевское руководство, но серьезные проблемы, так или иначе, на лицо.

Если раньше Зеленский все кричал про нехватку оружия, то теперь в открытую говорит о нехватке людей и призывает свои войска отступать при угрозе окружения.

Но это «отцовское» отношение к солдатам на самом деле лицемерие. Он сам же признает: страны Запада готовы давать средства и оружие только при наличии успехов у ВСУ. Главное — результат. Так результат главное, или «отходите, парни»? Эти два подхода в корне противоречат друг другу.

Чтобы затыкать дыры обороны, Киев усиливает мобилизацию. В планах призвать еще минимум 160 тысяч человек и это только начало. Корреспондент «Известий» Кирилл Поляков расскажет, сколько там осталось, вообще, людей, и сколько получится отправить на передовую.

Винницкая область. Два ТЦКшника набрасываются на девушку и тащат ее в автобус. За похищением наблюдает полицейский. Видимо, охраняет военкомов от соседей. Через две минуты автобус с «людоловами», как прозвали ТЦКшников, уезжает в неизвестном направлении.

Похищенная девушка — медработник, а значит, подлежит мобилизации. На фронте не хватает не только солдат, но и медсестер, которых силой заставляют ехать на передовую.

Город Ровно. При задержании мужчина умер на месте. По версии местной полиции, нарушений в работе ТЦКшников не было, а пациент «ожил» в скорой и убежал.

Это Харьковская область. «Людоловы» вчетвером набрасываются на пенсионера-инвалида.

Одесская область. Трое на одного. Новый ролик — Киевская. Избиение в салоне автобуса. Теперь за такие съемки грозит тюремный срок. Суд в Одессе дал пять лет мужчине за публикацию в TikTok видео с работой сотрудников ТЦК. Глядя на эти кадры, понятно, почему Киев запрещает выкладывать их в сеть.

Украинская мясорубка требует все новых и новых людей. В армию уже забрали больше миллиона человек. Сколько погибло — неизвестно. По американским данным, от 200 до 800 тысяч. В украинском Совбезе говорят, что нужно мобилизовать еще 160. Хватают всех.

И так много где. Украинцы мстят: ТЦКшников избивают, их машины жгут.

Оперативная съемка украинских силовиков, Хмельницкая область. Медик из экспертной комиссии на «белых билетах» заработала шесть миллионов, не гривен. На кровати, возле горы денег, ее сын, сотрудник местного пенсионного фонда. Он тоже участвовал в мошеннической схеме.

Парламент Украины еще на три месяца, до 7 февраля 2025 года, продлил действия военного положения и всеобщую мобилизацию, так что врачи из медкомиссии и ТЦКшники встретят Новый год с деньгами, чего не скажешь о рядовых украинцах.

Зеленский обещал всем гражданам выплатить к зиме по 1000 гривен. В рублях это, примерно, 2300.

Кто может — бежит. В Молдавию, Белоруссию и Румынию. Это дешевле чем откупиться, но опаснее. Границы постоянно патрулируют не менее лютые «людоловы». Правда четыре с лишним миллиона как-то просочились.

Фронт рушится. Об этом на Украине заговорили все. Даже самые отпетые националисты из запрещенного в России «Азова»*.

«Фронт рухнет, Россия оккупирует Украину, но в ходе партизанской войны часть территории удастся отстоять», — сказал командир второго штурмового батальона третий ОШБР ВСУ Дмитрий Кухарчук.

Вот генерал украинской армии. Участник обороны Николаева. Он не понимает, зачем самые подготовленные бригады перебросили в Курскую область, а на Донбассе теперь — катастрофа.

«Не хватает боеприпасов, нет людей, нет пополнения. Люди измотаны, они просто не вытягивают те фронты, на которых находятся», — сообщает генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко.

Но Зеленский оперативно запретил использовать подобную риторику.

«Недавно говорила с одним военным с донецкого направления. Он говорит, вы понимаете мы получили распоряжение использовать в своем общении с журналистами такие слова как „наступление“, „идем вперед“, „победа“, „выбиваем противника“, а слова „отступление“ или „кто-то вклинился в нашу оборону“ я не могу говорить», — говорит украинская журналистка Власта Лазур.

Зеленский уже нашел и козлов отпущения. Это союзники. На пресс-конференциях он обиженно дует губы, мол, Америка отправила только десять процентов из обещанного оружейного пакета. А в Пентагоне заявили, что поддержка Украины начала сказываться на обороноспособности самих Штатов.

«Запад буквально еще в 2023 году выделял деньги под Зеленского. Под его наступление и возможно, победу, хотя бы частные какие-то победы. Сегодня мы этого не видим, потому что Запад реально оценивает ситуации. Поражения на поле боя, особенно авантюра в Курской области, наши успехи на донецком направлении настораживают Запад», — комментирует полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По данным украинской генеральной прокуратуры, дезертиров уже больше ста тысяч. А сколько человек сдались в плен — не знает никто. Они попадают в списки пропавших без вести, опять же в целях экономии — чтобы не платить семьям миллионы похоронных гривен.

«Там похоронят в том окопе, который сам выкопал, в том же и похоронят, либо хочешь жить — сдавайся, потому что по-другому никак», — говорит пленный Александр Волошин.

Киев просто бросил своих солдат в Авдеевке и в Угледаре. Войска намеренно не выводили, чтобы не портить информационный фон во время зарубежных поездок Зеленского.

Сейчас в оперативное окружение в Курской области попали 14 самых боеспособных бригад украинской армии и, если наши войска их выбьют из приграничья, Сырский лишится должности главкома ВСУ.

«Там не патриотический режим. Он не защищает Украину. Он ее разрушает, Украину. Вопрос выживаемости Украины, как страны — это вопрос победы России, вот и все. И Запад смирится, никуда он не денется после этого», — комментирует украинский политический и государственный деятель Николай Азаров.

Финал у такой тактики предсказуем. Запад просто избавится от него, как от пешки, которая выполнила свою миссию. В данном случае, по уничтожению собственной страны.

* — террористическая организация, запрещена в России.