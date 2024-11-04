Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов с борта Международной космической станции (МКС) поздравили жителей России с Днем народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября.

«Этот праздник призван объединять всех, кто искренне любит нашу общую Родину. Уважает ее многовековую историю и демонстрирует свою любовь к России. Не словом, а делом», — сказал Овчинин.

День народного единства отмечают в России с 2005 года. Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года. Тогда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободили Москву от польских захватчиков.

«Россию населят множество народов, но все мы — граждане одной великой страны. В наших силах сделать все необходимое для ее процветания и успеха. Вместе мы можем преодолеть любые трудности и обязательно сделаем это. С Днем народного единства!» — подытожил Александр Горбунов.

Православные верующие в этот день отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как красиво поздравить знакомых с Днем народного единства.