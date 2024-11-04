Во втором туре выборов в Молдавии побеждает Стояногло

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 71 0

Экс-генпрокурор выигрывает у нынешнего президента республики Майи Санду.

Во втором туре выборов в Молдавии побеждает Стояногло

Фото: Reuters/Vladislav Culiomza

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Во втором туре президентских выборов в Молдавии лидирует экс-генпрокурор Александр Стояногло с общим рейтингом в 50,81% голосов после подсчета 90% протоколов. У Майи Санду — 49,19%. Об этом говорят данные центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны, которые приводит ТАСС.

Граждане Молдавии проголосовали и в Москве, правда не все, кто хотел. Большой наплыв желающих сделать свой выбор пришелся на последние часы работы избирательного участка. Как сообщает корреспондент «Известий» перед его закрытием очередь двигалась очень медленно.

По данным ЦИК, явка на второй тур в 22:00 по московскому времени превысила 54%.

Выборы президента Молдавии


В Молдавии 20 октября прошли выборы президента среди 11 кандидатов и референдум по евроинтеграции страны. В итоге действующий лидер Майя Санду получила 42,45% голосов, кандидат от Партии Социалистов, бывший генпрокурор Александр Стояногло — 25,98%.

В воскресенье, 3 ноября проходит второй тур голосования. По его результатам и будет выбран следующий президент Молдавии. Экс-глава государства, лидер социалистов Игорь Додон в беседе с ТАСС ранее выразил уверенность, что победу одержит народный кандидат Стояногло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Гагаузии Гуцул проголосовала на выборах президента Молдавии.

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