«Единое пространство»: Ковальчук о развитии науки в многополярном мире

Объединение научных потенциалов стран БРИКС даст мощнейший толчок движению вперед всей цивилизации.

Многополярный мир позволит создать единое научно-технологическое пространство, что даст мощный импульс развитию всей мировой науки. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Наука сама по себе не имеет границ… Чем больше стран втягиваются в эту орбиту, тем добротнее станет наука, тем объективнее станет обсуждение, тем больше людей будет работать в науке. В каждой стране понемногу это поле будет взращиваться — интеллектуальная часть, которую мы всегда развивали на одном их лучших уровней в мире», — сказал он.

При этом Россия, уверен Ковальчук, будет сохранять за собой идейное лидерство в науке многополярного мира. Ученый подчеркнул, что Россия идеологически была и остается одной из ключевых стран в области научного развития.

Глава Курчатовского института напомнил, что при всем уважении к китайской цивилизации и нынешним технологическим достижениям страны современный Китай был во многом создан Советским Союзом. Именно СССР начал строить в КНР металлургическую и машиностроительную промышленность, сформировал систему госуправления, организовал сферу науки.

«Мы это все строили тогда и создали основу для развития Китая. И сегодня мы очень тесно взаимодействуем в этом плане. Поэтому, я думаю, что расширение на многополярный мир очень важно для развития науки. Очень важно создавать единое научно-технологическое пространство, которое мы начали делать сначала с союзным государством Белоруссией, теперь в рамках СНГ и ШОС, а следующий шаг — это БРИКС», — отметил Ковальчук.

Он добавил, что для формирования и развития единого научно-технологического пространства необходимо сначала создать единую исследовательскую инфраструктуру, объединить исследовательские установки, которые есть в России, Китае, Индии, Пакистане, Иране.

«Идеологически объединить, затем сформулировать общие вещи, и это будет мощнейшее, я думаю, движение для общей цивилизации», — заключил президент Курчатовского института.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ковальчук призвал россиян изучать историю, так как ее незнание обрекает народ на гибель.