Sukhoi Superjet 100 готовится к аварийной посадке в Пулково

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Срочная новость 83 0

Причиной может быть ЧП в багажном отсеке.

Sukhoi Superjet 100 готовится к аварийной посадке в Пулково

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

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Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» готовится к аварийной посадке в Пулково. По данным источника 5-tv.ru, причиной экстренной ситуации может быть возгорание в багажном отсеке.

Известно, что воздушное судно вылетело из Северной столицы в Уфу. Через некоторое время было принято решение о возвращении в аэропорт вылета из-за происшествия на борту. Информация уточняется.

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