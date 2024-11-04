Sukhoi Superjet 100 готовится к аварийной посадке в Пулково
Причиной может быть ЧП в багажном отсеке.
Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин
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Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» готовится к аварийной посадке в Пулково. По данным источника 5-tv.ru, причиной экстренной ситуации может быть возгорание в багажном отсеке.
Известно, что воздушное судно вылетело из Северной столицы в Уфу. Через некоторое время было принято решение о возвращении в аэропорт вылета из-за происшествия на борту. Информация уточняется.
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