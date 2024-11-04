Примерно 90% территории страны покроется снегом уже 5 ноября

Он пролежит до 8 ноября и начнет таять.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Снежный покров установится на 90% территории России с 5 ноября. Об этом изданию «Интерфакс» сообщил метеоролог и научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Примерно 85–90% территории страны будет покрыто снегом», — подчеркнул метеоролог.
Он отметил, что без снега останутся регионы Южного и Северо-Федеральных округов, а также Алтайский край.
По словам Романа Вильфанда, с 8 ноября, начнется таяние выпавших осадков.
Ранее 5-tv.ru писал, как выбрать лучшую зимнюю куртку. В зимний период верхняя одежда должна обладать надежной защитой. Одной из главных дилемм при покупке куртки на морозный сезон является выбор между натуральным пухом и синтетическими утеплителями.
В частности, жителям регионов с суровыми и холодными зимами наиболее подойдет натуральный материал. При этом нельзя забывать о необходимости правильно ухаживать за такой верхней одеждой, а еще избегать намокания. Для жизни в мегаполисах или регионах с переменчивой погодой и повышенной влажностью наиболее подходит синтетический наполнитель.
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