Примерно 90% территории страны покроется снегом уже 5 ноября

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 39 0

Он пролежит до 8 ноября и начнет таять.

Примерно 90% территории страны покроется снегом уже 5 ноября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Погода

Снежный покров установится на 90% территории России с 5 ноября. Об этом изданию «Интерфакс» сообщил метеоролог и научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Примерно 85–90% территории страны будет покрыто снегом», — подчеркнул метеоролог.

Он отметил, что без снега останутся регионы Южного и Северо-Федеральных округов, а также Алтайский край.

По словам Романа Вильфанда, с 8 ноября, начнется таяние выпавших осадков.

Ранее 5-tv.ru писал, как выбрать лучшую зимнюю куртку. В зимний период верхняя одежда должна обладать надежной защитой. Одной из главных дилемм при покупке куртки на морозный сезон является выбор между натуральным пухом и синтетическими утеплителями.

В частности, жителям регионов с суровыми и холодными зимами наиболее подойдет натуральный материал. При этом нельзя забывать о необходимости правильно ухаживать за такой верхней одеждой, а еще избегать намокания. Для жизни в мегаполисах или регионах с переменчивой погодой и повышенной влажностью наиболее подходит синтетический наполнитель.

Тема:
Погода
4 нояб
Удар судьбы: перуанский футболист умер на поле от поражения молнией
3 нояб
В Москве ожидается резкое ухудшение погоды
3 нояб
Натуральный пух или синтетика? Как выбрать лучшую зимнюю куртку
2 нояб
В Москве ожидается гололед и понижение до +2 градусов 2 ноября
1 нояб
На Москву надвигается шторм «Мартина»
30 окт
«Невидим»: в Центральной России ожидается появление «черного льда» на дорогах
29 окт
Обстановка неблагоприятная: созерцание полярного сияния москвичами под угрозой
29 окт
«Голословное»: Песков раскритиковал обвинения в адрес РФ о фейках об ураганах в США
28 окт
Центральную Россию завалит снегом
25 окт
«И тайга станет лесом»: как изменится климат в России в ближайшем будущем
-2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.55
0.11 106.14
0.30
Поймать удачу за хвост: что принесет ретроградный Юпитер в ноябре 2024

Последние новости

0:59
У американского актера Джеймса Ван Дер Бика обнаружили рак
0:37
«Страшно»: Ольга Орлова боится прибегать к пластическим операциям
0:15
В России отмечают день военного разведчика
23:53
Примерно 90% территории страны покроется снегом уже 5 ноября
23:31
Путин назначил врио губернаторов Ростовской и Тамбовской областей
23:09
«Он меня удивляет»: Игорь Верник раскрыл подробности жизни сына

Сейчас читают

«Страшная козябра»: Захарова назвала выборы в США недемократическим процессом
Sukhoi Superjet 100 успешно приземлился в петербургском аэропорту Пулково
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака