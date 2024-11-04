Симпозиум «Создавая будущее» посетили представили 100 стран

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 34 0

Кириенко: все представили прибыли в Москву для обсуждения будущего человечества

Симпозиум «Создавая будущее» посетили представили 100 стран

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Открытие симпозиума состоялось 4 ноября в Москве.

Представители 100 стран мира собрались на симпозиум «Создавая будущее» в Москве, чтобы обсудить перспективы развития цивилизации. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на пленарном заседании симпозиума.

Он отметил, что не случайно открытие симпозиума состоялось 4 ноября в День народного единства. Мероприятие проходит в национальном центре «Россия». 

«В культуре России очень бережное, уважительное отношение к истории, традициям, культуре каждого народа, не только живущего в нашей стране, а каждого народа, национальности, этнической группы нашей большой планеты», — подчеркнул замруководителя администрации президента РФ.

Единство народа, по мнению Кириенко, определяется не только традициями, но и мечтой.

«Мы, конечно же, мечтаем о суверенной, сильной стране, о справедливом устройстве мира, где людям каждой национальности, каждой страны, каждому человеку дана возможность реализовать свой талант, быть счастливым, успешным и жить в безопасном и справедливом мире», — прокомментировал он.

В заключение Кириенко поблагодарил всех за активное участие в работе симпозиума, за неравнодушие и за мечту.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о плане англосаксов втянуть Европу в войну с РФ.

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