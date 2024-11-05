Минометчики уничтожили пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 32 0

Опубликовано видео, как минометчики уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

Фото, видео: Екатерина Чеснокова/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Был поражен и склад боеприпасов противника.

Расчет миномета «Тюльпан» поразил пункт временной дислокации ВСУ вместе со складом боеприпасов. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Российские артиллерийские подразделения, вооруженные тяжелыми самоходными минометами 2С4 «Тюльпан», способны поражать наиболее сложные цели благодаря техническим преимуществам своего вооружения. Бойцы применяют мины массой до 230 килограмм. Такие способны пробивать бетонные перекрытия толщиной до трех метров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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