КНДР запустила семь баллистических ракет в сторону Японии

КНДР запустила около семи баллистических ракет малой дальности в сторону Японии. Об этом сообщает министр обороны государства Ген Накатани.

«Сегодня КНДР провела пуск баллистической ракет малой дальности в северо-восточном направлении… Было выпущено по меньшей мере семь ракет. Высота их полета достигала примерно 100 километров, а дальность полета составила до 400 километров», — цитирует министра Японии издание РИА Новости.

О ракетном пуске стало известно рано утром, благодаря береговой охране Японии. В связи со сложившейся ситуацией в стране был создан специальный штаб для обсуждения и анализа информации. Кроме того, Япония направила КНДР решительный протест.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин в Кремле встретился с главой МИД КНДР. Корейский министр поблагодарила российского президента за встречу и передала ему теплые приветствия от главы КНДР Ким Чен Ына. Накануне же главы МИД двух стран приняли участие в торжественной церемонии открытия на Ярославском вокзале мемориальной доски, посвященной приезду Ким Ир Сена в СССР в 1949 году.