Опыта нет: как правильно искать работу без стажа

Соискателям тоже необходимо изучить потенциального работодателя.

Для соискателей без опыта работы важно полное и структурированное резюме. Об этом изданию Газета.ру рассказала карьерный эксперт Ольга Бухвалова.

Для того, чтобы перейти из соискателя к занятому человеку, нужно сделать три ключевых шага, уверена специалист. Все начинается с резюме. Хорошо структурированный и понятный документ может привлечь работодателя. Укажите ваши полные данные: где и на кого учились, какими инструментами владеете, где проходили практику и какие навыки она дала.

Еще Бухвалова рекомендует составлять сопроводительные письма. Они покажут заинтересованность в вакансии. Кроме того, важно готовиться к собеседованию. Необходимо изучить компанию, подготовить вопросы, посмотреть отзывы.

«На собеседовании важно демонстрировать уверенность, ясно излагать мысли и акцентировать внимание на своих сильных сторонах», — советует эксперт.

По данным статистики «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру», средняя зарплата в России в первой половине года составила 82 тысячи рублей. Это прирост на 12% за год.

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