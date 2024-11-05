«Перед глазами горит»: Инстасамка впервые прокомментировала пожар в ее доме

Во время происшествия звезда находилась в горящей квартире.

Певица Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, подтвердила информацию о пожаре в ее доме на Тверском бульваре. Знаменитость своими глазами видела пламя в квартире и очень испугалась. О своих эмоциях она рассказала в Telegram-канале.

«Я благодарна Богу, что вышла оттуда живая. Олега рядом не было, когда это началось и продолжалось какое-то время. Я видела пламя в своей квартире. Это так странно, когда еще утром все было нормально, а сейчас перед глазами горит мебель, вещи, привычное тебе место, где ты живешь. Это очень страшно», — призналась исполнительница.

После пожара, который произошел в элитном доме предположительно из-за неисправности камина, Инстасамка собрала уцелевшие вещи и отправила их на восстановление.

«Я хочу выразить огромную благодарность службе пожарной безопасности РФ, они приехали через минут может две или три. Моментально после звонка. Эти ребята спасли наши альбомы с фото, личные планеры, наши картины, ценные бумаги и все, до чего не дошел огонь, они сохранили мои костюмы», — уточняет певица.

Она также отметила, что главное — все остались живы здоровы. Однако пережитый стресс и горящий дом перед глазами певица не забудет никогда.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто виноват в пожаре в квартире Инстасамки.