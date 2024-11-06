Владимир Путин поддержал идею создания реестра языков РФ

Снос памятника Пушкину, как это ни странно, входит в украинскую программу декоммунизации. Писателя, жившего в XIX веке, считают частью советского наследия. А вот о том, как важно помнить историю родного языка, сегодня говорил в Кремле Владимир Путин. Он провел заседание Совета, отвечающего за госполитику в языковой сфере. О деталях расскажет корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Совет по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и народов России собирался по большому счету в первый раз. Создан он был в августе, но уже сейчас есть предложения, в том числе по новым учебникам.

«При всем уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность. Из этого, полагаю, и следует исходить, формируя программы общего образования по таким учебным предметам, как русский язык и язык народа, государственный, язык республики Российской Федерации. Согласен с экспертами, предлагающими создать по этим предметам единые государственные учебники», — заявил президент.

Уже в следующем году начнет работать государственная информсистема «Национальный словарный фонд» — официальный источник знаний о канонических нормах и правилах современного русского языка. Это поможет, в том числе, и иностранным студентам при поступлении в российские вузы и тем, кто планирует переехать в Россию.

«Эти тесты должны иметь единый стандарт, общий для всех вузов страны. Я прошу решить эту задачу. Общие правила в части знания русского языка нужны и для тех, кто приезжает в Россию трудиться. Надо, в том числе, выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком», — заявил Путин.

В составе совета — больше 50 человек, и подобные встречи, как сказал президент России, нужно проводить чаще. Заседание совета проходит по видеосвязи только потому, что участие в нем принимают десятки людей со всех уголков страны. Собрать всех за одним столом непросто. Причем, слово брали как федеральные чиновники, так и учителя, актеры и вообще, все, кто связан с практическим применением языка.

Одна из основных проблем — заимствования, причем в тех словах, где существуют десятки русских синонимов.

«Имеет смысл подумать над такой молодежной игрой, как „Скажи по-русски“. Кто точнее выразится на родном языке, кто найдет больше синонимов. Когда человек поймет, что для какого-нибудь сленга — чилить, флексить, извините, кринжовый — в русском языке есть десятки обозначений, множество образных и смысловых нюансов», — сказала советник президента РФ Елена Ямпольская.

Еще одна проблема — обсценная лексика, именно в повседневной речи.

«То, что раньше было стыдно, стало можно, стало модно и становится неотъемлемой частью русского языка», — заметила заслуженная артистка России Екатерина Гусева.

«Так называемая ненормативная лексика, мат — это, к сожалению, тоже часть нашего языка, от этого никуда не деться… Я так понимаю, что это и церковью трактуется как грех. Но кто из вас без греха, как известно, пусть первым бросит камень. Это, к сожалению, грех распространенный. И, повышая общую культуру, нужно, безусловно, повышать и культуру языка, культуру речи. Это такая тонкая сфера и для того, чтобы повлиять на это, нужно работать по очень многим направлениям», — сказал президент.

Владимир Путин, несмотря на плотный график, выслушал все предложения. Заседание закончилось только тогда, когда вопросов, по крайней мере, на этот раз, больше не осталось.