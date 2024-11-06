Цистерна отходов: кто раскачивает обстановку в Сербии на фоне трагедии в Нови-Саде

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Александр Вучич не исключает второй волны протестов в Сербии

Фото, видео: Reuters/Marko Djurica; 5-tv.ru

Лидер страны Александр Вучич уверен, людей на улицы вывела оппозиция.

Массовые беспорядки в Сербии. Многотысячная толпа собралась на площади у вокзала в Нови-Саде. Протестующие требовали отставки мэра города, а также действующего премьер-министра страны. Их обвиняют в трагедии, которая произошла 1 ноября. При реконструкции здания железнодорожного вокзала рухнул бетонный навес. Под обломками погибли 14 человек. С заявлением уже выступил президент Сербии Александр Вучич. Самое главное — в репортаже корреспондента «Известий» Сергея Петрова.

Толпа протестующих сербов, что называется, входит в раж. Не чувствуя особого сопротивления со стороны полиции, активисты сносят все на своем пути, вооружившись камнями, палками и тем, что попалось под руку. Они начинают крушить историческое здание «Градская куча», где находится администрация города Нови-Сад.

К зданию также подогнали трактор с цистерной отходов. Ее содержимое вылили у входа в правительственное здание в знак презрения к действующей власти.

Несколько тысяч человек собрались сегодня на площади у здания железнодорожного вокзала Нови-Сада. Здесь находится стихийный мемориал погибшим при обрушении козырька здания. Толпа требует не просто отставок, как это сделал сегодня министр строительства Горан Весич. Люди хотят сурового наказания для всех причастных к реконструкции вокзала.

Протестующие считают, что власти причастны к трагедии произошедшей первого ноября у здания железнодорожного вокзала. Козырек здания, которое недавно реконструировали, обрушился на стоящих под ним людей. Погибло 14 человек, некоторые до сих пор находятся в больнице. Люди считают, что виной всему коррупция при реставрации.

«Сначала пусть опубликуют договоры, чтобы было видно реальный размер коррупции — это же точно, что они врут нам. Отставки — это ерунда. Они все получат новые места себе. Необходимо, чтобы кто-то точно ответил за все происходящее. Чтобы это было примером наказания», — говорит жительница Нови-Сада Душица Живанович.

В толпе звучат требования отставки бывшего мэра Нови-Сада Милоша Вучевича, ныне занимающего пост премьер-министра, а также действующего главы города Милана Джурича.

Президент Сербии Александр Вучич потребовал скорейшего расследования трагедии и попросил людей не нарушать правопорядок.

«Все, кто участвовал в этом протесте, будут наказаны. Они будут нести ответственность и будут преследоваться государством Сербия», — подчеркнул лидер государства.

Глава Сербии считает, что организовали протест силами оппозиции. Он не исключает вторую волну протестов, но уже в сердце страны –в Белграде. Жители Нови-Сада сейчас, словно, разделились на два лагеря. Часть продолжает учинять погромы, а другая — зажигать свечи и тихо скорбеть по погибшим у здания вокзала.

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