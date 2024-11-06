Газета «Спорт-Экспресс» провела опрос среди ветеранов «Спартака»

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Газета «Спорт-Экспресс» назвала Федора Черенкова лучшим игроком в истории «Спартака»

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

Лучшим игроком в истории клуба и лучшим полузащитником признан Федор Черенков.

Олег Романцев стал лучшим тренером в истории футбольного клуба «Спартак». Это результаты масштабного опроса, который провел «Спорт-Экспресс». Кроме того, издание выявило и других легенд команды. Лучшим игроком в истории красно-белого клуба признан Федор Черенков. Он также стал победителем и в другой номинации — лучший полузащитник.

«Когда он пришел команду, я уже был в команде, его считали сыном полка. Его все сразу полюбили, и не только за то, что он техничный, умный, но он еще очень уважительный, очень скромный, исполнительный. Все эти качества человеческие ему были свойственны. Его нельзя было не любить», — заявил заслуженный тренер РСФСР Олег Романцев.

Проект «Спорт-Экспресса» приурочен к выходу фильма «Федя. Народный футболист», который уже в прокате. Лента рассказывает о непростой судьбе Федора Черенкова. Это зрелищное кино о человеке, чья любовь к игре, стойкость и сила духа вдохновляли тысячи болельщиков.

«Федя был мальчиком с потрясающим талантом, который даже и не осознавал, почему он так хорошо умеет играть в футбол. Не случайно вышел фильм, он народный. „Спартак“ всегда считался народной командой, а вот он был именно олицетворением этой самой команды», — заявил бывший пресс-атташе «Спартака», обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Александр Львов.

В масштабном опросе «Спорт-Экспресса» приняли участие титулованные ветераны команды. Свой выбор сделали герои красно-белых разных лет — от Романцева и Карпина до Титова и Черчесова. Они определили победителей в разных номинациях — лучший тренер, лучшие игроки на своих позициях, а также лучший гол и самый зрелищный матч «Спартака».

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