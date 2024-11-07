За что фигуристку Евгению Медведеву отчислили из МГУ

Спортсменка училась на факультете «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере».

Знаменитая российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года и дважды чемпионка мира Евгения Медведева была отчислена из Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова. В интервью для популярного YouTube-канала спортсменка объяснила, почему лишилась места несмотря на все свои заслуги перед страной.

Ответ оказался проще простого. Ей не удалось совмещать учебу и работу. Как известно, весной 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры в большом спорте. Сейчас она ведет свой блог и YouTube-канал, приглашает звезд на интервью, снимается в рекламе, участвует в различных шоу, выступает в качестве телеведущей и артистки ледовых представлений. График — не продохнуть! Некогда бывать на парах.

«Потому что я туда не ходила. Потому что я не хотела и не ходила», — заявила фигуристка.

Как рассказала Медведева, во время долгосрочных гастролей в Сочи, в этот период ей захотелось новых знаний. Очень кстати поступило предложение поступить в МГУ на факультет «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере». Факультет новый, и видимо, нуждающийся в рекламе, решила спортсменка. Предупредила, что не сможет посещать занятия регулярно и согласилась.

Однако в начале 2021 учебного года она была нарасхват в стенах университета ее никто не видел и учебные материалы соответственно не присылал. При этом обучение было заранее оплачено. А потом Евгения в интервью пошутила, что учится «с божьей помощью», и возник этический конфликт с пресс-службой факультета. Выполнить первоначальную договоренность не удалось обеим сторонам, и Медведева забрала документы.

Ранее, писал 5-tv.ru, 24-летняя фигуристка призналась, что еще никогда никого не любила.