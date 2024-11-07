За что фигуристку Евгению Медведеву отчислили из МГУ

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 54 0

Фигуристка Медведева объяснила отчисление из МГУ: Я не хотела и не ходила

За что фигуристку Евгению Медведеву отчислили из МГУ

Фото: www.globallookpress.com/Lantyukhov Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спортсменка училась на факультете «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере».

Знаменитая российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года и дважды чемпионка мира Евгения Медведева была отчислена из Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова. В интервью для популярного YouTube-канала спортсменка объяснила, почему лишилась места несмотря на все свои заслуги перед страной.

Ответ оказался проще простого. Ей не удалось совмещать учебу и работу. Как известно, весной 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры в большом спорте. Сейчас она ведет свой блог и YouTube-канал, приглашает звезд на интервью, снимается в рекламе, участвует в различных шоу, выступает в качестве телеведущей и артистки ледовых представлений. График — не продохнуть! Некогда бывать на парах.

«Потому что я туда не ходила. Потому что я не хотела и не ходила», — заявила фигуристка.

Как рассказала Медведева, во время долгосрочных гастролей в Сочи, в этот период ей захотелось новых знаний. Очень кстати поступило предложение поступить в МГУ на факультет «Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере». Факультет новый, и видимо, нуждающийся в рекламе, решила спортсменка. Предупредила, что не сможет посещать занятия регулярно и согласилась.

Однако в начале 2021 учебного года она была нарасхват в стенах университета ее никто не видел и учебные материалы соответственно не присылал. При этом обучение было заранее оплачено. А потом Евгения в интервью пошутила, что учится «с божьей помощью», и возник этический конфликт с пресс-службой факультета. Выполнить первоначальную договоренность не удалось обеим сторонам, и Медведева забрала документы.

Ранее, писал 5-tv.ru, 24-летняя фигуристка призналась, что еще никогда никого не любила.

+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
98.22
0.16 105.71
-1.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:08
Пока «хромая утка» у власти: что успеет сделать Байден до ухода с поста президента США
10:56
Вице-мэр Ракова сообщила о спасении врачами Склифа пациента с двумя опаснейшими острыми заболеваниями
10:44
«Вгоняю себя в искусственную депрессию»: почему Леон Кемстач сочувствует близким
10:15
Силы ПВО за ночь и утро сбили 17 украинских дронов над двумя регионами РФ
9:52
Запрещенный метод: разведчик РФ рассказал о подлом приеме боевиков ВСУ в зоне СВО
9:39
За что фигуристку Евгению Медведеву отчислили из МГУ

Сейчас читают

Известный российский врач рассекретила замедляющие старение игры
В Сети появился «список мести» Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака