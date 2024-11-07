Народный тренд: россияне массово скупают валенки

Стоимость обуви доходит до десяти тысяч рублей.

Небывалую популярность в России вновь набирают валенки. За парой натуральной и теплой обуви покупатели буквально гоняются. Особым спросом пользуются дизайнерские изделия — с украшениями и вышивкой, а также сделанные вручную. Впрочем, фабрики накануне зимнего сезона тоже работают на полную мощность. Но повышенный спрос отражается и на цене, поэтому валенки стремительно дорожают. На сколько — выяснила корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Первый снег еще не выпал, а покупатель уже пошел. За валенками. Спрос на эту обувь, говорят продавцы, растет уже не первый год. Так что полки в магазинах заполнили заранее — раскупят все. И это при том, что цены на популярные модели уже взлетели.

«Подорожание было где-то от 500 рублей и до тысячи. Если какая-то дизайнерская прямо уж ручная работа, то это свыше десяти тысяч стоят валеночки», — отмечает старший продавец Виктория Сергеева.

Валенки не просто снова в моде — это уже народный тренд, отмечают стилисты. Еще недавно валеную обувь покупали в основном люди пожилые и сельские жители. А теперь ее разбирает даже городская молодежь. Потому что обувь из натуральной шерсти — это тепло и удобно. И к тому же стильно — российские дизайнеры, почувствовав спрос, наперебой предлагают актуальные модели. И всевозможный декор — из кожи, меха, ткани и даже страз. Но особенно популярна вышивка.

«Русский рисунок в виде рябины. Такие валенки, разумеется, больше подойдут поклонникам традиционных валенок. Плюс здесь подошва такая более удобная, чем стандартная», — отмечает международный эксперт по стилю Александр Белов.

На Ярославской фабрике не гонятся за модой. Однако производство, которому уже 100 лет, сейчас работает на полную мощность. Но даже когда задействованы все станки, заказчикам приходится ждать до недели — такой большой спрос. Потому что промышленные валенки пока еще доступны по цене. Купить самую простую пару можно от полутора тысяч рублей. А вот валенки, изготовленные вручную, обойдутся уже вдвое дороже.

«Вытягиваем полосочку шерсти для иголочки такой, и прикладываем к валенку и иголочкой забиваем», — объясняет сотрудник предприятий по производству валенок Ксения Чеканина.

На такую пару, сваленную вручную, у мастерицы из села Бродокалмак в Челябинской области уходит несколько дней кропотливой работы. И покупатели готовы ждать, потому что ремесленные валенки мягче и комфортнее фабричных, а главное — можно заказать любой эксклюзивный рисунок. Конечно, чем сложнее декор, тем дороже. Но эта услуга все больше востребована — теперь уже и у мужчин.

«Нужно было волка. Сверху нужно было написать „крестьянин“, а внизу нужно было написать „лютик“. И еще цветочки вокруг», — рассказывает руководитель предприятия по производству валенок Юлия Бачмага.

И такое уже было. Первым российским дизайнером, кто сделал исконную русскую обувь модной, был Вячеслав Зайцев. В 60-х, начав с коллекции рабочей одежды для сельских женщин, он вывел русские валенки на подиумы всего мира. Теперь же вернувшийся тренд подхватили российские звезды. Вот позирует в валенках Алена Водонаева. Похвалилась обновкой и Клава Кока. А Виктория Шелягова рассказала, что носит валенки даже летом.

«Это такой генокод наш внутри, как балалайка, матрешка. Мне кажется, что он сам постепенно придет в наш дом, потому что в них есть какая-то очень добрая, теплая романтика и ностальгия по нашим бабушкам, дедушкам, по старому времени», — объясняет культуролог и арт-эксперт Виктория Шелягова.

Хотя спрос на валенки растет, а из-за этого растут и цены, они все равно пока дешевле других видов зимней обуви. И это еще одна причина, по которой россияне все чаще выбирают именно валенки.

Даже самые простые модели, вообще без украшений, тоже пользуются большим спросом, потому что многие модницы предпочитают украшать валенки самостоятельно, на свой вкус. Так можно получить оригинальную обувь, да еще и сэкономить

Тем, кто тоже решил этой зимой переобуться в валенки и не хочет переплачивать, маркетологи советуют не затягивать с покупкой до холодов. Ведь продажи этой обуви, говорят продавцы, зависят не от даты в календаре, а от показаний термометра. И пик продаж обычно совпадает с приходом морозов.