«Много причин»: почему выпадают волосы и как остановить облысение

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 42 0

Терапевт Звонарева: волосы выпадают из-за стресса и заболеваний

«Много причин»: почему выпадают волосы и как остановить облысение

Фото: www.globallookpress.com/Felix Vogel

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Есть несколько советов, которые могут помочь шевелюре.

Причинами выпадения волос могут быть изменения гормонального фона, стрессы и перенесенные заболевания. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-терапевт Виктория Звонарева.

Она отметила, что реактивное выпадение волос наступает через три месяца после болезни или стресса, однако в холодное время может наступить быстрее.

«В то же время сосуды на коже головы под воздействием холода сжимаются, из-за чего ухудшается микроциркуляция и фолликулы не получают достаточного питания. А это может стать причиной не только сухости кожи головы и ломкости волос, но и их выпадения», — подчеркнула специалист.

Чтобы суметь сохранить волосы в разное время года, стоит соблюдать некоторые правила — Звонарева составила их список.

Во-первых, врач рекомендует увеличить количество белка в рационе, так как это необходимый материал для формирования волоса. Если будет дефицит белка, значит, фолликулы начнут легко травмироваться, и в результате волосы истончатся.

Второй пункт всем известен, однако многие отказываются его соблюдать: носить шапку в холодное время года просто необходимо! Это поможет избежать нарушений кровообращения в коже головы. Третий пункт — следить за общим состоянием здоровья, оно сильно отражается в том числе и на состоянии волос.

Также терапевт советует выбирать шампуни с протеинами, коллагеном или кератином. Благодаря этим компонентам локоны станут более прочными.

В заключение, врач рекомендует принимать специальный витаминный комплекс с высоким содержанием цинка и кальция, — они подарят вам здоровые и крепкие волосы

По словам врача, если никакой метод не работает, то необходимо проконсультироваться со специалистом.

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