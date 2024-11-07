«Финальная стадия»: в России собрали больше 128 млн тонн зерна с площади 97%

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Евгения Романова
Евгения Романова 53 0

Глава Минсельхоза Лут: аграрии РФ собрали более 128 миллионов тонн зерно

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Хватит ли таких объемов для внутреннего потребления?

Российские аграрии собрали более 128 миллионов тонн зерна в 2024 году с почти всей площади. Об этом заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут в ходе заседания правительства России.

«В настоящий момент осенние полевые работы в стране находятся на финальной стадии… На данный момент зерновые культуры, полученные с площади 97%, собрано более 128 миллионов тонн зерна», — сказала она.

Россия полностью обеспечила себя зерном, подчеркнула Лут. По ее словам, внутреннее потребление этого продукта составляет 87 миллионов тонн.

Согласно прогнозам Минсельхоза, по итогам 2024 года урожай зерновых составит 130 миллионов тонн в чистом весе, 83 миллиона тонн из которых пшеница. Качество продукта лучше, чем в 2023-м: «примерно треть объема пшеницы приходится на первые — третьи классы».

Прежде премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что Россия не нуждается в иностранных продуктах питания. По его словам, сегодня наша страна является крупным пищевым экспортером.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими будут урожай 2024 года и цены на зерно. Изначально Минсельхоз планировал собрать в 2024 году всего 132 миллиона тонн зерна, 86 миллионов из которых пшеница. Ведомство допускало влияние погодных условий на результат во многих регионах. Если сравнивать с прошлым годом, то это будет сильное падение: в 2023-м собрали порядка 143 миллионов тонн, пшеница из которых — 93 миллиона тонн.

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