Есть несколько исключений, по которым его можно «обнулить».

Граждане стали чаще писать завещания, но оно может не иметь силы, сообщает aif.ru.

Юрист Оксана Бондаревич отметила, что есть исключения, которые «обнулят» завещание. В частности, есть требование удостоверить его с помощью нотариуса, чтобы зафиксировать, что наследодателю никто не угрожал и он твердо понимал, что делает.

«Скажем, человек находится в больнице в тяжелом состоянии, и тогда его последнюю волю фиксирует главный врач или его заместитель. В воинской части эту роль на себя берет командир, в тюрьмах — начальник тюрьмы или колонии. Если в населенном пункте нотариусов нет, то можно обратиться к должностным лицам органов местного самоуправления», — заверила эксперт.

По ее словам, если завещание было составлено через посредника или двумя гражданами, то его признают ничтожным. Но супруги имеют право на совместное завещание. Нужно лишь указать, что и при каких условиях получит переживший супруг.

Еще один вариант, когда завещание не имеет силы, это если оно подписано недееспособным человеком. По словам нотариуса Николая Третьякова, провести посмертную психиатрическую экспертизы и признать человека недееспособным — трудоемкое дело. Не все родственники хотят этим заниматься.

«К счастью, сейчас введена видеофиксация при оформлении завещаний у нотариусов. Благодаря этому документ получает повышенную доказательную силу, и оспорить наследство будет еще сложнее», — уверяет специалист.

В третьем варианте завещание может быть не в силу человека, рассказала адвокат Анна Аржанникова. Она отметила, что наследодатели хотят позаботиться о судьбе своих питомцев и готовы переписать в их пользу все нажитое. Если за рубежом подобные случаи есть, то в России животные… относятся к имуществу.

«Можно возложить на кого-нибудь из наследников обязанность заботиться о питомце. Деньги на уход, присмотр, лечение животного выделяются из имущества наследодателя. Заставить человека или организацию содержать животное за свой счет не получится», — отметила специалист.

Также завещание не может иметь силу, если не учтены обязательные наследники. К ним относятся несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители и супруги, иждивенцы. Они могут получить долю, которая составляет не менее половины от того, что им предписывали по закону.

Ранее 5-tv.ru писал, что обанкротившийся в США Профессор Лебединский опубликовал завещание.