Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США

Президент РФ Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США в рамках пленарного заседания клуба «Валдай».

Путин впервые прокомментировал итоги выборов в США. Он подчеркнул готовность на контакты с Трампом, а также отметил, что не считает зазорным позвонить ему лично.

«Просто не делаю его этого, потому что руководители западных государств одно время мне каждую неделю звонили, потом прекратили. Не хотят, ну и не надо <…> Если кто-то из них захочет возобновить контакты, я это много раз говорил и хочу еще раз повторить: мы ничего против не имеем», — прокомментировал Путин.

Президент РФ также отметил, что к Трампу можно относиться по-разному, но он мужественный человек и доказал это во время попытки покушения на его жизнь.

Пока не понятно, как будет вест себя 47-й президент Штатов, однако заявления Трампа о намерении восстановить диалог Вашингтона с Москвой и завершить конфликт на Украине заслуживают внимания.