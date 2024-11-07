Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США
Российский лидер подчеркнул готовность на контакты с ним.
Фото, видео: Reuters/Callaghan O'Hare; 5-tv.ru
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Президент РФ Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США в рамках пленарного заседания клуба «Валдай».
Путин впервые прокомментировал итоги выборов в США. Он подчеркнул готовность на контакты с Трампом, а также отметил, что не считает зазорным позвонить ему лично.
«Просто не делаю его этого, потому что руководители западных государств одно время мне каждую неделю звонили, потом прекратили. Не хотят, ну и не надо <…> Если кто-то из них захочет возобновить контакты, я это много раз говорил и хочу еще раз повторить: мы ничего против не имеем», — прокомментировал Путин.
Президент РФ также отметил, что к Трампу можно относиться по-разному, но он мужественный человек и доказал это во время попытки покушения на его жизнь.
Пока не понятно, как будет вест себя 47-й президент Штатов, однако заявления Трампа о намерении восстановить диалог Вашингтона с Москвой и завершить конфликт на Украине заслуживают внимания.
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