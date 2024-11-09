Перевернулся автобус: туристы из России пострадали в Египте

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 40 0

Туристы из России пострадали в результате ДТП в Египте

Перевернулся автобус: туристы из России пострадали в Египте

Фото: www.globallookpress.com/Ahmed Gomaa

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Всего в ходе аварии ранения получили более 40 человек.

Туристический автобус перевернулся на дороге в Египте неподалеку от города Рас-Сидр. Об этом сообщает местный новостной портал Cairo24.

Всего в ходе ДТП ранения получил 41 человек, среди них 31 турист из России. Все пострадавшие были доставлены в местную больницу.

Известно, что среди пассажиров автобуса были туристы из Украины, Казахстана, Азербайджана, а также местные жители.

Ранее в октябре в Анталье столкнулись два автобуса с туристами из России. ДТП произошло около 10:30. Туристический автобус, следовавший по трассе D400 из Анталии в Аланию, столкнулся с другим туристическим транспортным средством, которое подвозило отдыхающих в гостиницу и припарковалось на обочине дороги.

В результате аварии несколько человек были госпитализированы. По предварительным данным, погибших в результате ДТП нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии. Аварию спровоцировал водитель легкового автомобиля, внезапно создавший преграду для движения автобуса. Никто из туристов не пострадал.

+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.83
-0.24 105.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:07
Сын британской королевы Камиллы ответил на слухи о ее алкоголизме
23:45
Житель Белгородской области погиб при подрыве авто на боеприпасе
23:23
Это фантастика: Безруков восхищается творчеством Пахмутовой
23:01
Перевернулся автобус: туристы из России пострадали в Египте
22:39
Не взрыв газа: правоохранители отвергли первоначальную причину возгорания в доме на севере Москвы
22:17
Захарова: на пост посла России в США рассматривают нового кандидата

Сейчас читают

Есть два главных различия: Артемий Лебедев раскрыл секрет правильной покупки яиц в магазине
«Неукоснительно этому следую»: почему Бурунову нельзя заниматься сексом в машине
«Только честные поступки»: Лика Стар рассказала, как завоевать ее сердце
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака