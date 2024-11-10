Нет части бедра: женщину в Казани загрызла насмерть стая собак

Очевидцы обвиняют в случившемся сторожа и работников производственной базы, где обитали животные.

Стая собак насмерть загрызла жительницу Казани. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Татарстан.

«9 ноября 2024 года на территории поселка Константиновка города Казани было обнаружено тело местной жительницы со следами укусов животных», — сообщает Telegram-канал ведомства.

Одна из участниц поисковой операции Ильмира рассказала о деталях дела. Как выяснили следователи, 49-летняя женщина приехала в Самосырово, где работала продавщицей. Предположительно, она решила срезать дорогу через производственную базу — именно там обитало около 20-25 бездомных собак. Поиски женщины начались в 10:00, а в 16:49 поисковый отряд обнаружил изувеченное тело.

«Одежда вся разодрана. Нет части бедра, то есть там до кости обглодано тело», — рассказывает Ильмира.

Очевидцы обвиняют в случившемся сторожа и работников производственной базы, которые должны были следить за территорией. Кроме того, когда нашли тело женщины, ее телефон, внезапно, оказался выключенным, хотя до этого, накануне исчезновения, она им точно пользовалась. Сам сторож отрицает причастность к произошедшему.

У погибшей остался муж и ребенок. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спастись от агрессивной собаки.