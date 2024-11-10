Приняли формально: как прошел визит в Будапешт для глав Грузии и Молдавии

Базы поддержки обеих таковы, что нынешние посты надолго им удержать будет сложно.

На встрече в Будапеште засветились и представляющие Грузию и Молдову женщины-политики, которые буквально окутаны скандалами.

Но ничего, их приняли. Правда, приняли довольно формально. И та, и другая занимают посты президентов своих стран, но их действия, а главное, их база поддержки таковы, что впору придумывать им новые должности.

Президент Грузии стала рупором несогласных в Грузии. Эти вторую неделю пытаются раскачать страну и отменить не понравившиеся им результаты парламентских выборов. Там «Грузинская мечта» третий раз подряд получила большинство, причем еще прибавила по сравнению с предыдущими выборами.

А проигравшие побежали под юбку Саломе Зурабишвили. Выходит, она «президент неудачников». Своя для Запада, паспорт французский, поощряет меньшинства, в том числе политические.

«Неудачники» угрожают не приходить в парламент на работу. Так уже было после прошлых выборов, прогульщики в конце концов вернулись, и даже требовали зарплату за время бойкота. Они же работали как бы! Только из дома, с улицы и на «удаленке». А так можно?

Этот вопрос принципиален и для Молдовы, где во втором туре президентских выборов победила Майя Санду. Причем, пока считали голоса внутри самой Молдовы, впереди был ее оппонент Александр Стояногло, но потом подвезли бюллетени из западных стран и все перевернулось с ног на голову. Санду победила.

Избирательные участки открывали где попало — в отелях, кафе, даже на фермах. Хорошо хоть не в борделях, а то отрыв получился бы еще более впечатляющим.

Получается, Санду «президент заграничной диаспоры». Своя среди чужих, чужая среди своих. Так долго продолжаться не может. Организм либо отторгает чужеродное тело, либо инфекция поглощает его.

В Конституцию Молдовы уже внесли фразу про «интеграцию в Европейский Союз как стратегическую цель Республики». Вот только за это голосовала опять же, в основном, «диаспора». Может им там уже переименовать какую-нибудь область Румынии в Молдову и не мучится? И президент уже есть и паспорт у нее румынский тоже.