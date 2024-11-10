Пресс-секретарь SHAMAN Антон Коробков-Землянский умер в возрасте 40 лет

Пресс-секретарь заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, известно под псевдонимом SHAMAN, журналист Антон Коробков-Землянский умер в Москве. Информацию об этом 5-tv.ru подтвердил концертный директор автора и исполнителя Александр Качан.

Качан лишь сказал, что известие о смерти Антона является правдой, однако подробности и причины раскрывать не стал. Он отметил, что команда SHAMAN сообщит все позже.

Известно, что вчера вечером Коробкову-Землянскому стало плохо в его квартире на проспекте Мира. Жена вызвала бригаду медиков домой, однако спасти его не удалось.

Антону было 40 лет. Ранее он работал журналистом на федеральном ТВ, был пресс-атташе народного артиста РФ Филиппа Киркорова. На протяжении последних двух лет работал с Ярославом Дроновым.

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