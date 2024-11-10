Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ на краснолиманском направлении

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Российские войска активно занимают укрепрайоны противника.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Telegram/Пушилин Д.В./@pushilindenis; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские войска активно продвигаются на краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), освобождая территории от украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Мы держим в центре внимания краснолиманское направление, потому что для нас важно, как развиваются события. Ребята продвигаются, освобождается территория», — сказал он в видеообращении в Telegram-канале.

По словам Пушилина, российские войска активно занимают укрепрайоны противника.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Волченка в ДНР. Также они отразили десять контратак противника, ликвидировав, при этом, до 460 боевиков и более десятка единиц техники, в том числе танк и бронетранспортер американского производства М113.

Кроме того, защитникам Донбасса удалось уничтожить цех по производству беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска освобождают в зоне СВО по 15-20 квадратных километров в сутки.

+4° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
97.83
-0.24 105.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:03
Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ на краснолиманском направлении
22:41
В США запустили кругосветный круиз для желающих избежать правления Трампа
22:19
Женщина задушила 86-летнюю пенсионерку в больнице Пензы
21:57
На пенсию не хочет: Софи Лорен не планирует покидать съемочную площадку
21:35
Лавров заявил о разрушении Западом им же рекламируемой глобализации
21:13
«Сбежала от отца»: дочь Башарова раскрыла семейную тайну

Сейчас читают

«Могучее русское сердце»: Юта почтила память умершего Коробкова-Землянского
Пресс-секретарь SHAMAN Антон Коробков-Землянский умер в возрасте 40 лет
Принесет удачу: каким будет 2025 год Зеленой Деревянной Змеи
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп