Израильские ВВС впервые нанесли удары по штабам «Хезболлы» в Сирии

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В результате атаки на Дамаск есть погибшие мирные жители.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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По меньшей мере девять человек погибли и около 30 получили ранения в результате израильского авиаудара по Дамаску. Среди жертв есть дети, сообщили местные власти.

Как заявило командование ЦАХАЛ, целью ракетных атак был один из командиров ливанской «Хезболлы». Также ЦАХАЛ впервые нанес удары по двум штабам движения в провинции Идлиб. Очевидцы выложили драматичные кадры паники в Дамаске сразу после налета израильской авиации.

Также массированным ракетным ударам со стороны Израиля подверглись сразу несколько регионов Ливана. Наиболее разрушительными стали атаки к северу от Бейрута. Там в руинах лежат целые кварталы, погибли более 20 человек, в том числе семеро детей, сообщил ливанский минздрав.

Эти выходные, вообще, были отмечены массированными обстрелами жилых кварталов в разных районах страны: в субботу жертвами стали свыше полусотни ливанцев, в том числе 17 жителей Бааль-бека, это к северо-востоку от Бейрута. Также израильтяне уничтожили источники водоснабжения на юге Ливана.

И накануне израильский премьер Нетаньяху впервые признал, что израильские спецслужбы организовали операцию с массовым подрывом пейджеров на юге Ливана. Две волны атак прогремели в сентябре — тогда погибли десятки ливанцев, около трех тысяч получили ранения.

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