«Купол Донбасса» сорвал более 140 атак беспилотников ВСУ на ДНР

За минувшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сорвала 141 террористическую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением дронов по мирным жителям и инфраструктуре ДНР. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

«Система… „Купол Донбасса“ обнаружила и перехватила 141 вражеский БПЛА над Донецком, Макеевкой и Старобешевской ТЭС», — говорится в сообщении.

В частности, в Старобешевском районе был перехвачен американский дрон, вооруженный фугасной боевой частью весом в 15 килограммов. Целью этого беспилотника была тепловая электростанция, питающая центральные и южные районы ДНР.

Также «Купол Донбасса» уничтожил украинский FPV-дрон в Кировском районе Донецка. Это произошло возле одной из местных котельных. Дрон нес самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Как отметили в ведомстве, взрывотехники УФСБ отключили органы управления вражеских БПЛА и уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне. Также подчеркивается, что жертв среди мирных жителей и ущерба инфраструктуре не допущено.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в воскресенье, 10 ноября, ВСУ атаковали Россию 84 беспилотниками дальнего действия. Только в Московской области уничтожено и подавлено 34 дрона. По данным Минобороны России, главной целью атаки со стороны Украины было нанесение ущерба гражданским объектам на московском направлении.