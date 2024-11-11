Против автора хита «Дымок» завели дело о пропаганде наркотиков

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 33 0

Артист Игорь Цыба может быть выслан из России.

Против автора хита «Дымок» завели дело о пропаганде наркотиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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В отношении популярного исполнителя из Казахстана Игоря Цыбы, более известного как Ицык Цыпер, возбуждено административное дело. Автору хита «Дымок» вменяют статью о пропаганде наркотиков. Об этом говорится на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Дело было зарегистрировано 7 ноября, протокол поступил в Никулинский суд. Известно, что по статье артист может получит до 15 суток ареста с последующей депортацией из РФ.

Родился Ицык Цыпер в Казахстане. Он старается не обсуждать свою биографию и редко делится подробностями личной жизни. В России исполнитель прославился после выхода трека «Дымок». За какую именно композицию в отношении музыканта завели дело, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД объявило в розыск блогера Косенко, бросившего малолетнего ребенка в сугроб. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.

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Против автора хита «Дымок» завели дело о пропаганде наркотиков

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