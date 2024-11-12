Преследовал с костетом: как после развода изменилась бывшая Гуфа Юлия Королева

Модель отметила, что теперь она ничего ни от кого не ждет.

Модель и экс-супруга рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Юлия Королева изменилась после развода. Об этом она рассказала в соцсетях.

Девушка призналась, что причиной такого решения стало преследование супруга с кастетом в руке. Ей понадобился год для изменений, и только когда она их увидела, решила поведать эту историю. По словам модели, в тот момент они с Гуфом уже развелись, а она прилетела на Пхукет, чтобы провести ретрит. Но не ожидала, что у судьбы были другие планы на нее.

«Прямо в аэропорту открылся портал в ад. Я, три чемодана, няня и Ти (Тина. — Прим.ред). Нас, естественно, никто не встречает. Через час приезжает бывший муж, и я вижу его сумасшедшее лицо, мне становится все понятно. У него снова психоз», — написала модель.

Она добавила, что боялась супруга, поэтому переезжала из одного отеля в другой, отменила ретрит и экстренно улетела с острова. Все пошло не по плану: дочь Тина заболела, няня находилась в шоке, сама модель без денег и в стрессе.

Через несколько дней после того, как Юлия Королева вернулась в столицу, Гуф выложил номер Королевой в соцсетях, а затем ломился к ней в квартиру. Модель, опасаясь за свою жизнь, наняла охрану и старалась отгородиться от экс-супруга. После Нового года она приняла решение поменять свою жизнь.

«Я полностью ушла в самопознание, чтобы узнать, кто я такая и почему позволила всему этому произойти. Работа была болезненной, но давала свои плоды. Я прошла все, от обычных медитаций до психотерапии и регресса. Узнала, почему я когда-то влюбилась в такого человека, какие травмы этому поспособствовали. Вылечилась от созависимости, тревожных расстройств, паранойи, дистрофии», — отметила Королева.

Модель отметила, что за то время пережила разные состояния и осознала, что никто не был виноват в той ситуации. По ее словам, она ни от кого ничего не ждет, и сама выбирает того, кто будет рядом с ней.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Сергей Жорин опроверг сообщения про галлюцинации у рэпера Гуфа.

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