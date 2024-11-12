Российские военные взяли в кольцо группировку ВСУ под Курахово

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На Кураховском направлении продолжаются активные боевые действия

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

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В Киеве были готовы к такому развитию событий и заблаговременно начали разбирать местную ТЭС.

Российские войска сегодня освободили Колесниковку в Харьковской области. Рядом с этим селом проходит железнодорожная ветка, ведущая на Купянск, которую использовали ВСУ. До самого города осталось меньше 20 километров.

Ну а следующие кадры, были сделаны в Курской области. Операторы FPV-дрона охотятся на пикап ВСУ. Машина с боевиками шла, чтобы сменить боевиков на передовой, но до позиции так и не добралась. Беспилотник точно поразил вражеский транспорт.

Активные боевые действия сейчас идут и на Кураховском направлении. Там российская армия сейчас берет в кольцо большую группировку ВСУ. Хотя судьбу самого Курахово в Киеве предвидели давно.

По данным Wall Street Journal еще весной было принято решение разобрать местную теплоэлектростанцию на запчасти. Тогда был разрушен мост, по которому станцию снабжали углем.

Самостоятельно она функционировать больше не могла и оттуда начали вывозить такие дефицитные сейчас детали для других станций. Причем делали это в экстренном порядке, понимая, что уже скоро Курахово окажется под контролем России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ сорвала операцию украинской разведки по угону уникального российского вертолета.

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