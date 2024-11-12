Российские войска нанесли удар по позициям неприятеля из тяжелой огнеметной системы.

Войска подразделений радиационной химической и биологической защиты в составе экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка» нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ночное время. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Боекомплект системы — 18 термических снарядов, которые способны на площади в шесть гектар создать горение, сравнимое с температурой Солнца, а в эпицентре появляется сильный перепад давления. Ничто живое не может перенести удар российской ТОС.

«Тосочка» определяет местоположение противника с помощью спутника и не нуждается в ориентировании на местности. Экипажу необходимо лишь несколько минут, чтобы нанести удар и выдвинуться с огневой позиции.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.