Импорт новых машин в Россию растет рекордными темпами

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С начала 2024 года в страну было ввезено 795 тысяч легковых авто.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Рекордными темпами растет импорт новых машин в Россию. С начала года в страну было ввезено 795 тысяч легковых авто, что на 45% больше, чем за тот же период годом ранее.

А октябрь по этому показателю стал лучшим за последние 12 лет. В течение месяца в нашу страну ввезли 112 тысяч новых автомобилей.

В тоже время заметно снизилась доля поставок подержанных иномарок. Если в июле было ввезено 50 тысяч авто с пробегом, то к октябрю этот показатель упал до 38 тысяч.

Среди новых машин закономерно доминируют китайские производители, а в категории подержанных на первом месте японские бренды. Даже не смотря на введенные еще в 2022 году ограничения на поставки автомобилей в Россию.

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