Российский боец три недели провел один в блиндаже под ударами ВСУ

Эфирная новость 31 0

Закарья Алиев находился практически без еды и воды. ВС РФ обнаружили его во время воздушной разведки и вывели к своим позициям.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Невероятная история произошла на запорожском направлении СВО. Военнослужащий из Дагестана три недели провел в одиночку на передовой позиции, под ударами ВСУ.

Закарья Алиев находился в блиндаже практически без еды и воды. Выживая в тяжелейших условиях, он не терял бодрость духа и чувство юмора.

«Я внаглую просто стою вот здесь, возле этого кладбища. Вот, все вокруг разрушено, уничтожено. Я в этой яме с тарелкой, мало ли кто чего подкинет», — шутил Закарья Алиев.

Обнаружить бойца удалось во время воздушной разведки. После этого с беспилотника ему сбросили продукты и воду. А затем и помогли выбраться, указывая при помощи дрона направление к российским позициям. До них пришлось пробираться через минное поле. Сейчас Закарья находится в военном госпитале, где проходит реабилитацию.

Тема:
Спецоперация
12 нояб
Силы ПВО за сутки уничтожили 71 дрон и шесть снарядов HIMARS ВСУ
12 нояб
Артиллеристы уничтожили бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
12 нояб
«Тосочка» выжгла позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
11 нояб
«Купол Донбасса» сорвал более 140 атак беспилотников ВСУ на ДНР
11 нояб
Трамп пообещал в первый же день на посту президента начать переговоры по Украине
11 нояб
Минобороны РФ сообщило об освобождении Колесниковки в Харьковской области
11 нояб
Российские танкисты обнаружили и уничтожили боевиков ВСУ в укрытии. Лучшее видео из зоны СВО
11 нояб
Школа в Курской области пострадала из-за ударов ВСУ
11 нояб
Экипаж Су-25 нанес удар по личному составу ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
11 нояб
Сотрудники ФСБ обнаружили заминированные схроны на бывших позициях ВСУ под Селидово
-1° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.96
0.13 104.85
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:28
«Не нужны»: Силуанов заявил о бесполезности долларов для россиян
16:15
Умер заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани
16:03
Бритни Спирс тайно воссоединилась с младшим сыном
15:52
Российский боец три недели провел один в блиндаже под ударами ВСУ
15:48
«Работа по всем направлениям»: Путин внимательно следит за работой в Госдуме
15:40
Протестующие пропускают в Сухум только машины скорой помощи и людей без авто

Сейчас читают

Эндокринолог предупредила женщин о смертельной опасности молока - что будет, если выпивать два стакана в день
«Трясти будет серьезно»: на Западе грядет «консервативная революция»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп