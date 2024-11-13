ВС РФ разнесли в щепки натовскую технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет РСЗО «Ураган» поразил скопление украинских сил
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Украинские боевики, петляя пытались убежать от удара, но возмездие их настигло.
Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» поразил укрепления с Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарсокм участке на южно-донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.
Расчет «Урагана» быстро выдвинулся на боевую позицию, где привел пусковую установку в боевое положение и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по скоплению живой силы и техники противника в районе их сосредоточения.
«Стреляли по натовской технике — разведывательная машина „Scorpion“. Она из стороны в сторону ездила, мы по ней попасть не могли. Потом мы ее зацепили, а затем точным попаданием уничтожили <…> Машина себя хорошо показывает, особенно в суровых условиях. Грязь, не грязь — она уверенно идет, ни разу не подводила», — рассказал командир боевой машины РСЗО «Ураган» с позывным «Орел».
Спецоперация России по защите Донбасса
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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