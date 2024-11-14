Киев может создать ядерную бомбу в случае сокращения помощи США

Где Украина возьмет необходимые ресурсы?

В случае, если избранный президент США Дональд Трамп прекратит военную помощь Киеву, Украина может создать примитивную атомную бомбу в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает The Times.

«Киев может быстро разработать примитивное оружие, подобное тому, что было сброшено на Нагасаки в 1945 году, чтобы остановить Россию, если США прекратят военную помощь», — отмечается в публикации со ссылкой на доклад руководителя отдела Национального института стратегических исследований Украины Алексея Ижака для замминистра обороны государства.

По данным издания, у Незалежной нет ресурсов для создания центрифуг, необходимых для обогащения урана. В связи с этим рассматривается возможность использования топливных стержней из плутония, которые находятся на украинских атомных электростанциях.

Уточняется, что плутоний весит около семи тонн, что хватило бы для производства семи ядерных боеголовок.

Согласно публикации, доклад еще не был утвержден киевскими властями, однако он закладывает правовую основу для потенциального выхода Украины из Договора о нераспространении ядерного оружия.

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