Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по позициям ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как Ми-28НМ ударил по позициям ВСУ в Курской области
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Опорный пункт неприятеля был уничтожен.
Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Все цели были уничтожены. После удара вертолет выполнил противоракетное маневрирование и вернулся к точке вылета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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