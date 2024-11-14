«Вы больные?» — Муцениеце не понимала женщин, желающих выйти замуж

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 27 0

Агата Муцениеце не хотела выходить замуж, пока не встретила Павла Прилучного

Муцениеце заявила, что никогда не хотела замуж

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Однако после встречи с Павлом Прилучным многое поменялось в ее убеждениях.

Актриса Агата Муцениеце не понимала, почему женщины в России так хотят выйти замуж как можно скорее, пока не встретила актера Павла Прилучного. Об этом она рассказала в подкасте Red Flag.

По ее словам, любовь к Прилучному оказалась настолько сильной, что она сразу захотела стать его женой и родить ему детей. При этом Муцениеце совсем не волновало мнение окружающих на этот счет.

Ради возлюбленного она разорвала общение со всеми, кто не одобрял ее выбор. Актриса призналась, что в итоге она осталась без друзей, и единственным близким человеком у нее был Прилучный.

«Вообще не существовало ничего в этом мире, кроме него. Это был тот случай, когда сносит башню, и тебе вообще по фигам. Именно поэтому я вышла за него замуж», — сказала Агата Муцениеце.

Однако такой повоют в судьбе стал настоящей неожиданностью для актрисы, ведь ей такое поведение было несвойственно.

Муцениеце родилась и выросла в Риге, где у женщин совершенно другой взгляд на брак, более европейский. Сама она также не панировала выходить замуж в раннем возрасте.

«Я приехала в Россию в 19 лет, уже сформированная личность, и, конечно, меня удивило, что здесь женщины какие-то сумасшедшие в этом плане, все хотят замуж как ненормальные. Я думаю: «Вы больные? Зачем? Что вы хотите там? Стирать чужие носки?» — удивлялась актриса.

Актриса планировала вступить в брак только к 40 годам и при этом иметь не более одного ребенка, желательно о суррогатной матери.

Теперь же у Муцениеце к 35 годам есть двое детей и один неудачный брак за плечами. Пока ее экс-супруг Павел Прилучный встретил свою новую любовь, Агата все еще пытается найти свое счастье.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце поняла, почему сын сбежал от нее к отцу. Тимофей с конца лета живет у Павла Прилучного и его жены Зепюр Брутян. Даже суд не заставил его вернуться домой.

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