Здоровье под вопросом: в чем опасность влажных салфеток

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 35 0

Эксперт Дорохов: пропитка влажных салфеток может стать причиной заболеваний

Опасность влажных салфеток

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Titov

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Химик рекомендовал выбирать салфетки с натуральными ароматизаторами.

Некоторые влажные салфетки содержат опасные для здоровья компоненты. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Андрей Дорохов.

Химик отметил, что пропитка влажных салфеток способна навредить, если там есть следующие вещества:

Метилизотиазолинон

Используется в качестве консерванта для предотвращения роста бактерий и грибков. У человека может вызвать аллергическую реакцию, особенно у детей и людей с чувствительной кожей.

Феноксиэтанол и полиэтиленгликоль

Первый также способен вызывать аллергические реакции, раздражение кожи, глаз и даже экзему. Второй компонент может пагубно влиять на иммунную и репродуктивную системы организма.

Триклозан и фталаты

В больших количествах эти вещества подрывают эндокринную систему и разрушают естественный антибактериальный барьер кожи.

Парабены и поверхностно-активные вещества (ПАВ)

Парабены — распространенные аллергены, вызывают раздражение кожи, а иногда и гормональные нарушения.

Агрессивные ПАВы нарушают естественный барьер кожи и «помогают» ее преждевременному старению.

«Ароматизаторы и отдушки могут стать причиной возникновения аллергических реакций, особенно у маленьких детей. Кроме того, синтетические ароматизаторы способны оказывать негативное воздействие на репродуктивные функции организма у взрослого человека», — заверил Дорохов.

Эксперт порекомендовал выбирать салфетки с натуральными ароматизаторами — экстрактами растений, а также с минимальным содержанием консервантов.

Ранее 5-tv.ru писал, что ведущие российские ученые обсуждают будущее регенеративной медицины.

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