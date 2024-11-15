Артиллерия ВС РФ разнесла позиции ВСУ в ДНР. Лучшее видео из зоны СВО

Российские артиллеристы нанесли удар по ВСУ на кураховском направлении
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Противника настигли артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».
Артиллеристы отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили бронетехнику и живую силу противника на кураховском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Удар был нанесен 122-мм снарядами из самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика». Цели успешно поражены.
САУ 2С1 «Гвоздика» — это маневренная и скоростная машина, способная развить скорость до 70 километров в час. За сутки она выпускает до полусотни снарядов.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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