FPV-дроны Южной группировки войск настигли позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 45 0

FPV-дроны Южной группировки войск ударили по ВСУ на Северском направлении

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Расчеты БПЛА ежедневно уничтожают технику противника на открытой местности и в укрытиях, расположенных в лесопосадках.

Расчет FPV-дронов Южной группировки войск за сутки уничтожил три единицы техники, блиндаж и живую силу противника на Северском направлении спецоперации. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты FPV-дронов ежедневно уничтожают технику противника, личный состав ВСУ на открытой местности, в укрытиях, расположенных в лесопосадках. Расчеты БПЛА скрытно выдвигаются в заданный район, откуда производят запуск FPV-дронов.

Оператор, управляющий летательным аппаратом при помощи специальных VR-очков, определяет цель, которую необходимо уничтожить. 

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
15 нояб
Гарант стабильности: Каспийской флотилии 302 года
15 нояб
Артиллерия ВС РФ разнесла позиции ВСУ в ДНР. Лучшее видео из зоны СВО
15 нояб
«Пригодны»: в ВСУ призывают больных ВИЧ и туберкулезом
14 нояб
«Очень большие вопросы»: Госдума приняла проект бюджета во втором чтении
14 нояб
Замминистра ЖКХ Астраханской области Агаев попал под обстрел ВСУ в ЛНР
14 нояб
В Москве заочно арестовали публициста Стомахина* за фейки об армии РФ
14 нояб
Игнорировал Зеленского и мытье рук: вспылили неожиданные факты из жизни будущего главы Пентагона Пита Хегсета
14 нояб
Программа «Время героев» объявила о старте набора на второй поток
14 нояб
В результате обстрела центра Горловки со стороны ВСУ пострадали 12 человек
14 нояб
Песков: вопросы по украинскому направлению курирует лично Путин
Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
99.02
0.65 104.50
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:35
Песни о важном для страны: «Алиса» сыграет новый альбом «Гойда» в Петербурге
8:18
Самолечение не поможет: почему женщины теряют волосы
8:02
Администрация Байдена до конца полномочий продолжит военную помощь Украине
7:46
Почему не все пенсионеры могут взыскивать с детей алименты
7:30
FPV-дроны Южной группировки войск настигли позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:20
Гарант стабильности: Каспийской флотилии 302 года

Сейчас читают

Большой-пребольшой отдых: юрист рассказал, выгодно ли продлить новогодние праздники сразу на месяц
Коварство Вселенной и большие риски: что таит Бобровая Луна 16 ноября 2024
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп