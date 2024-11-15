FPV-дроны Южной группировки войск настигли позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

FPV-дроны Южной группировки войск ударили по ВСУ на Северском направлении
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Расчеты БПЛА ежедневно уничтожают технику противника на открытой местности и в укрытиях, расположенных в лесопосадках.
Расчет FPV-дронов Южной группировки войск за сутки уничтожил три единицы техники, блиндаж и живую силу противника на Северском направлении спецоперации. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Расчеты FPV-дронов ежедневно уничтожают технику противника, личный состав ВСУ на открытой местности, в укрытиях, расположенных в лесопосадках. Расчеты БПЛА скрытно выдвигаются в заданный район, откуда производят запуск FPV-дронов.
Оператор, управляющий летательным аппаратом при помощи специальных VR-очков, определяет цель, которую необходимо уничтожить.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 15 нояб
- Гарант стабильности: Каспийской флотилии 302 года
- 15 нояб
- Артиллерия ВС РФ разнесла позиции ВСУ в ДНР. Лучшее видео из зоны СВО
- 15 нояб
- «Пригодны»: в ВСУ призывают больных ВИЧ и туберкулезом
- 14 нояб
- «Очень большие вопросы»: Госдума приняла проект бюджета во втором чтении
- 14 нояб
- Замминистра ЖКХ Астраханской области Агаев попал под обстрел ВСУ в ЛНР
- 14 нояб
- В Москве заочно арестовали публициста Стомахина* за фейки об армии РФ
- 14 нояб
- Игнорировал Зеленского и мытье рук: вспылили неожиданные факты из жизни будущего главы Пентагона Пита Хегсета
- 14 нояб
- Программа «Время героев» объявила о старте набора на второй поток
- 14 нояб
- В результате обстрела центра Горловки со стороны ВСУ пострадали 12 человек
- 14 нояб
- Песков: вопросы по украинскому направлению курирует лично Путин
Читайте также
80%
0.65 104.50
0.21
Нашли ошибку?